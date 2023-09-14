(Гетьманская) Варвара Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гетьманская) Варвара Даниловна

Место рождения

Bobryk, Romens\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Bobryk, Romens\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Мотрона Стефановна

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Рождение ребёнка
07.07.1896

Сын: Положий Прокофий Стефанович

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Рождение ребёнка
08.09.1898

Сын: Положий Феодосий Стефанович

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Рождение ребёнка
10.10.1901

Дочь: Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Марина Стефановна

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
06.10.1907

Сын: Положий Сергей Стефанович

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
02.12.1908

Сын: Положий Николай Степанович

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
14.07.1911

Сын: Положий Владимир Стефанович

Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Степан Гавриилович

Смерть
Неизвестно
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
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