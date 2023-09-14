(Гетьманская) Варвара Даниловна
Место рожденияBobryk, Romens\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1893
Дочь: Мотрона Стефановна
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Рождение ребёнка
07.07.1896
Сын: Положий Прокофий Стефанович
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Рождение ребёнка
08.09.1898
Сын: Положий Феодосий Стефанович
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Рождение ребёнка
10.10.1901
Дочь: Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Марина Стефановна
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
06.10.1907
Сын: Положий Сергей Стефанович
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
02.12.1908
Сын: Положий Николай Степанович
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
14.07.1911
Сын: Положий Владимир Стефанович
Отец ребёнка: Положий Степан Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Volodymyrivka, Nedryhailivs\'kyi district, Sumy Oblast, Ukraine