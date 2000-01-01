Мистрова (Лобанова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Пинегина Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Филипович Федор Егорович
Рождение ребёнка
03.10.1876
Сын: Филипович Федор Федорович
Отец ребёнка: Филипович Федор Егорович
Работа или профессия
Неизвестно