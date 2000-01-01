Мистрова (Лобанова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мистрова (Лобанова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Пинегина Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Филипович Федор Егорович

Рождение ребёнка
03.10.1876

Сын: Филипович Федор Федорович

Отец ребёнка: Филипович Федор Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
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