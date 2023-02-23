Овчинникова Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Овчинников Филипп Яковлевич
Отец ребёнка: Овчинников Яков Трофимович
Рождение ребёнка
11.08.1875
Сын: Овчинников (унтер-Офицер) Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Овчинников Яков Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно