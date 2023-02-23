Овчинникова Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Овчинников Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Овчинников Яков Трофимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1875

Сын: Овчинников (унтер-Офицер) Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Овчинников Яков Трофимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Яков Трофимович

Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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