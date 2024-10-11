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Емельянов Иван Афиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1889

Жена: Емельянова (Быковская) Елена Филипповна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1898

Сын: Емельянов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Емельянова (Быковская) Елена Филипповна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.10.1908

Дочь: (Емельянова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Емельянова (Быковская) Елена Филипповна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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