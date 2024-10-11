Емельянов Иван Афиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1889
Рождение ребёнка
27.01.1898
Сын: Емельянов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Емельянова (Быковская) Елена Филипповна
Рождение ребёнка
30.10.1908
Дочь: (Емельянова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Емельянова (Быковская) Елена Филипповна
Смерть
Неизвестно