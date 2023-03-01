Клящин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клящин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1911

Дочь: Ефимова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Клящина Авдотья (Евдокия) Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клящина Авдотья (Евдокия) Егоровна

Смерть
Неизвестно
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