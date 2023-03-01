Клящин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1911
Дочь: Ефимова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Клящина Авдотья (Евдокия) Егоровна
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно