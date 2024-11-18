Волженина Феодосия Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Волженина Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова (Волженина) Наталья Гаврилова

Отец ребёнка: Волженин Гаврило Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Гаврило Макаров

Рождение ребёнка
24.06.1847 ст.

Дочь: Степанова (Волженина) Февронья Гаврилова

Отец ребёнка: Волженин Гаврило Макаров

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1852

Сын: Волженин Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Волженин Гаврило Макаров

Смерть
Неизвестно

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