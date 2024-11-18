Волженина Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Волженина) Наталья Гаврилова
Отец ребёнка: Волженин Гаврило Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1847 ст.
Дочь: Степанова (Волженина) Февронья Гаврилова
Отец ребёнка: Волженин Гаврило Макаров
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1852
Отец ребёнка: Волженин Гаврило Макаров
Смерть
Неизвестно