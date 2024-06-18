Кожухов Владимир Васильевич
Место рожденияЕлец Орловской(Липецкой) обл
Дата рождения06.06.1884
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Елец Орловской(Липецкой) обл
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Кожухов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кожухова (Пастухова) Анна Владимировна
Санкт Петербург
Смерть
1941
Новгород