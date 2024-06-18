Кожухов Владимир Васильевич 06.06.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожухов Владимир Васильевич

Место рождения

Елец Орловской(Липецкой) обл

Дата рождения

06.06.1884

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Елец Орловской(Липецкой) обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожухова (Пастухова) Анна Владимировна

Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Кожухов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кожухова (Пастухова) Анна Владимировна

Санкт Петербург
Смерть
1941
Новгород

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