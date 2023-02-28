Елизаров Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизаров Иван Семенович

Елизаров Иван Семенович

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

21.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Елизаров Семен

Мать: Елизарова Александра Семеновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1860

Жена: Елизарова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Елизаров Аким Иванович

Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1872

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Сергеева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1878

Сын: Елизаров Трофим Иванович

Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1880

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
21.08.1911
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close