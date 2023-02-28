Елизаров Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти21.08.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Елизаров Семен
Бракосочетание
11.?.1860
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
24.10.1872
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Сергеева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1878
Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1880
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Елизарова Елена Андреевна
Смерть
21.08.1911
Причина смерти: от горячки