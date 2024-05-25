Толстиков Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Толстиков Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Толстиков Даниил Иванович
Мать ребёнка: Толстикова (Гуляева) Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Толстиков Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Толстиков Трофим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно