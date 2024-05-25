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Толстиков Иван Прокопьевич

Место рождения

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Толстиков Прокопий

Мать: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстикова (Гуляева) Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Толстиков Даниил Иванович

Мать ребёнка: Толстикова (Гуляева) Авдотья Федоровна

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Толстиков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Толстиков Трофим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Толстиков Мирон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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