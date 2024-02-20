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Чекарамит Николай Семенович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Чекарамит Семен Саввич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.10.1900

Жена: Чекарамит София Саввична

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1912

Сын: Чекарамит Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чекарамит София Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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