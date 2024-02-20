Чекарамит Николай Семенович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Чекарамит Семен Саввич
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.10.1900
Жена: Чекарамит София Саввична
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1912
Сын: Чекарамит Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чекарамит София Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно