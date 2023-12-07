Горнакова (Сафьянникова) Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.1775
50/7/18 с49
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Горнакова) Марья Андреевна
Отец ребёнка: Горнаков Андрей Филипович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Горнакова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Горнаков Андрей Филипович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Горнаков Василиса Андреевич
Отец ребёнка: Горнаков Андрей Филипович
Смерть
Неизвестно