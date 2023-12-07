Горнакова (Сафьянникова) Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Сафьянникова) Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
26.07.1775

Муж: Горнаков Андрей Филипович

50/7/18 с49
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Горнакова) Марья Андреевна

Отец ребёнка: Горнаков Андрей Филипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Горнакова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Горнаков Андрей Филипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1792

Сын: Горнаков Василиса Андреевич

Отец ребёнка: Горнаков Андрей Филипович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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