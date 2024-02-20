Бессараб (Юрченко) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессараб (Юрченко) Параскева Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

11.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1907

Отец: Юрченко Григорий Киприонович

Мать: Юрченко Акилина Георгиевна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
18.12.1927

Муж: Бессараб Петр Сергеевич

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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