Сидоров Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1922
Дата смерти22.04.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некипелова-Сидорова Галина Егоровна
Мать ребёнка: Шиловская-Сидорова Антонина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шиловская-Сидорова Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1999