Сидоров Егор Алексеевич 10.11.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидоров Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1922

Дата смерти

22.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некипелова-Сидорова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Шиловская-Сидорова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Иван Егорович

Мать ребёнка: Шиловская-Сидорова Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиловская-Сидорова Антонина Павловна

Смерть
22.04.1999

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