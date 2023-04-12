Качкаев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качкаев Юрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Людмила

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