Переседова (Нестерова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Нестерова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1916

Муж: Переседов Георгий

Рождение ребёнка
21.01.1917

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Переседов Георгий

Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Георгий

Смерть
Неизвестно
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