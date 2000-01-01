Переседова (Нестерова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1916
Муж: Переседов Георгий
Рождение ребёнка
21.01.1917
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Переседов Георгий
Рождение ребёнка
24.10.1918
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Георгий
Смерть
Неизвестно