Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1882
Дата смертиОколо 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Зипир Иван Серафимович
Мать: Зипир Мария Трифоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
05.02.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.01.1903
Сын: Зипир Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.08.1904
Дочь: Любовь Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.07.1906
Дочь: Мария Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.12.1907
Дочь: Анастасия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.10.1910
Дочь: Ксения Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1912
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /