Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Зипир) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1882

Дата смерти

Около 1912

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Зипир Иван Серафимович

Мать: Зипир Мария Трифоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
05.02.1902

Муж: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.01.1903

Сын: Зипир Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.08.1904

Дочь: Любовь Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
20.07.1906

Дочь: Мария Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.12.1907

Дочь: Анастасия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.10.1910

Дочь: Ксения Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Зипир Пантелеймон Дмитриевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1912
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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