Анденок Екатерина Емельянова 1730 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анденок Екатерина Емельянова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анденок (Анденок) Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Анденок Козьма Феодоров

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анденок Козьма Феодоров

Рождение ребёнка
1753

Сын: Анденок Козьма

Отец ребёнка: Анденок Козьма Феодоров

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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