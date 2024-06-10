Анденок Екатерина Емельянова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анденок (Анденок) Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Анденок Козьма Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Анденок Козьма
Отец ребёнка: Анденок Козьма Феодоров
Смерть
Неизвестно