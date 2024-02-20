Тимофеев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1908
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Тимофеев Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья
Белгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
22.05.1918
Сын: Тимофеев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
18.02.1923
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Смерть
Неизвестно
Курская обл
Причина смерти: Погиб на стройке