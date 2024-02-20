Тибий (Замковой) Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тибий (Замковой) Александра Емельяновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Замковой Емельян Иванович

Мать: Замковая Мария Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
24.04.1945

Муж: Тибий Пантелеймон Миронович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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