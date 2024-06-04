Широков Степан Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти18.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Широков (Гадалин) Степан Степанов
Мать ребёнка: Широкова (Седунова) Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Шаповалова (Широкова) Ольга Степанова
Мать ребёнка: Широкова (Седунова) Прасковья Михайлова
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния