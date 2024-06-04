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Широков Степан Никитин

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

18.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Шаповалов Никита Андреянов

Мать: Шаповалова Аграфена (Агриппина) Алексеева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова (Седунова) Прасковья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Широков (Гадалин) Степан Степанов

Мать ребёнка: Широкова (Седунова) Прасковья Михайлова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Шаповалова (Широкова) Ольга Степанова

Мать ребёнка: Широкова (Седунова) Прасковья Михайлова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
18.08.1853

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