Радченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Грек Ксения Александровна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Потримай Мария Александровна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Смерть
Неизвестно
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