Радченко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Грек Ксения Александровна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Закотянская волость,х.Веселый
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Потримай Мария Александровна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Веселый
Смерть
Неизвестно