Чевалков Петр Константинович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Место жительства
Неизвестно
Нижний Куюм, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Жил в с.Верхний Куюм.
Работа или профессия
1870
Поступил на службу в Алтайскую ДУховную миссию
Бракосочетание
05.07.1881 ст.
невеста благославления не имеет по причине смерти родителей.
Работа или профессия
Около 1883
Ведомость за 1883 - Петр Константинович, 40 лет, толмач Улалинского отделения миссии
Работа или профессия
С 1883
Псаломщик
Рождение ребёнка
17.05.1885
Сын: Чевалков Константин Петрович
Мать ребёнка: Чевалкова (Рушенцева) Мария Степановна
Работа или профессия
С 01.10.1889 по 26.08.1894 ст.
Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Чемальское отделение псаломщик с 1 октября 1889 г. по 26 августа 1894 г. Переведен.
Место жительства
С 1894
в Урсуле с 1894 года
Работа или профессия
С 26.08.1894 по ?.09.1905 ст.
Урсульское отделение псаломщикс 26 августа 1894 г. по сентябрь 1905 г. Ушел за штат.
Смерть
Неизвестно