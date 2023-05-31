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Чевалков Петр Константинович

Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Чевалков Константин Александрович

Мать: Чевалкова Мария Петровна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Место жительства
Неизвестно
Нижний Куюм, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Жил в с.Верхний Куюм.
Работа или профессия
1870
Поступил на службу в Алтайскую ДУховную миссию
Бракосочетание
05.07.1881 ст.

Жена: Чевалкова (Рушенцева) Мария Степановна

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
невеста благославления не имеет по причине смерти родителей.
Работа или профессия
Около 1883
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Ведомость за 1883 - Петр Константинович, 40 лет, толмач Улалинского отделения миссии
Работа или профессия
С 1883
Псаломщик
Рождение ребёнка
17.05.1885

Сын: Чевалков Константин Петрович

Мать ребёнка: Чевалкова (Рушенцева) Мария Степановна

Работа или профессия
С 01.10.1889 по 26.08.1894 ст.
Чемал, Чемальский муниципальный район, Республика Алтай
Чемальское отделение псаломщик с 1 октября 1889 г. по 26 августа 1894 г. Переведен.
Место жительства
С 1894
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
в Урсуле с 1894 года
Работа или профессия
С 26.08.1894 по ?.09.1905 ст.
Онгудай, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Урсульское отделение псаломщикс 26 августа 1894 г. по сентябрь 1905 г. Ушел за штат.
Смерть
Неизвестно

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