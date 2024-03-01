Дмитриев Александр Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Александр Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Сафрон Павлович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Людмила

Смерть
Неизвестно
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