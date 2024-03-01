Дмитриев Александр Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриев Сафрон Павлович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Людмила
Смерть
Неизвестно