Бахматков Самуил Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахматков Самуил Артемьевич

Бахматков Самуил Артемьевич

avatar

Место рождения

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахматков Артемий

Мать: не указана

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахматков Алексей Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грекова Васса Самуиловна

Мать ребёнка: не указана

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахматков Григорий Самуилович

Мать ребёнка: не указана

Наурская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close