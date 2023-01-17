Бахматков Самуил Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахматков Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахматков Алексей Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грекова Васса Самуиловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахматков Григорий Самуилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно