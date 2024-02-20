Дардур Анна Петровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
01.03.1907
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Дардур Федор Лефтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Дардур Федор Лефтерович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно