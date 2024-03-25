Лубошникова Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубошникова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лубошников Семен Николаевич

Мать: Лубошникова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Неизв Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Галина Владимировна

Отец ребёнка: Неизв Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизв Владимир

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