Лубошникова Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лубошников Семен Николаевич
Мать: Лубошникова Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Неизв Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Галина Владимировна
Отец ребёнка: Неизв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизв Владимир