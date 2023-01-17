- Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.
Дочь: Тючкалова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.
Дочь: Тючкалова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Тючкалова Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Дочь: Тючкалова Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Дочь: Тючкалова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.
Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич