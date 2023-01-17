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- Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1879 ст.

Дочь: Тючкалова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Тючкалова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Тючкалова Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1888 ст.

Сын: Тючкалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Дочь: Тючкалова Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: Тючкалова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1907 ст.

Сын: Тючкалов Егор Васильевич

Отец ребёнка: Тючкалов Василий Георгиевич

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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