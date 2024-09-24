Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1719
Жена: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Михайло / Михаил Семенович
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Устинья Семеновна
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Осип Семенович
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Васса Семеновна
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Домна Григорьевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 44 года, жена - Домна (?) Григорьевна, 54 года 19 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного ... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 49 лет, жена - Домна Григорьевна, 59 лет 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-в... Показать все
Упоминание
1751
В ИР 1751 возраст - 50 лет, жена - Домна Григорьевна, 60 лет 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-в... Показать все
Упоминание
1753
В ИР 1753 возраст - 52 года, вдовец 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 53 года, вдовец 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докум... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763