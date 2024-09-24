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Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1719

Жена: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Михайло / Михаил Семенович

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Устинья Семеновна

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Осип Семенович

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Домна Григорьевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 44 года, жена - Домна (?) Григорьевна, 54 года 19 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного ... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 49 лет, жена - Домна Григорьевна, 59 лет 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-в... Показать все
Упоминание
1751
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1751 возраст - 50 лет, жена - Домна Григорьевна, 60 лет 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1751 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 74 Кол-в... Показать все
Упоминание
1753
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1753 возраст - 52 года, вдовец 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1753 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 83 Кол-во листов: 936 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 53 года, вдовец 17 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докум... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763

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