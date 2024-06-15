Некрасова Федора Герасимова 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Федора Герасимова

Некрасова Федора Герасимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

11.12.1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Никита Иудин

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Некрасова) Катерина Никитина

Отец ребёнка: Некрасов Никита Иудин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.12.1781

Мы используем куки для улучшения работы сайта.