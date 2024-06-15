Некрасова Федора Герасимова
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти11.12.1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Некрасова) Катерина Никитина
Отец ребёнка: Некрасов Никита Иудин
Смерть
11.12.1781