Русаков Федор Филиппов
Место рождения
Дата рождения01.02.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1820
Отец: Русаков Филип Васильевич
Мать: не указана
Крещение
04.02.1820 ст.
крестьянин редута Изылбашского Андрей Горбунов, Филиппу сестра родная Ирина (Еверьяна?) ГИАОО 16-2-58 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного правления села и церкви Покровской л.87об,эл.93
Бракосочетание
05.11.1841
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно