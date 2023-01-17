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Русаков Федор Филиппов

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.02.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1820

Отец: Русаков Филип Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Крещение
04.02.1820 ст.
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
крестьянин редута Изылбашского Андрей Горбунов, Филиппу сестра родная Ирина (Еверьяна?) ГИАОО 16-2-58 Метрическая тетрадь ведомства Омского Духовного правления села и церкви Покровской л.87об,эл.93
Бракосочетание
05.11.1841

Жена: скрыто настройками приватности

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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