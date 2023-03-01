Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Стахеев Антон Стахеев

Отец ребёнка: Стахей Иванович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.05.1906

Сын: Стахеев Максим Стахиевич

Отец ребёнка: Стахей Иванович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.06.1908

Дочь: Зинаида Стахеевна

Отец ребёнка: Стахей Иванович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
31.08.1911

Дочь: Наталия Стахеевна

Отец ребёнка: Стахей Иванович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахей Иванович

Смерть
Неизвестно
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