Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1897
Отец ребёнка: Стахей Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1906
Отец ребёнка: Стахей Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1908
Дочь: Зинаида Стахеевна
Отец ребёнка: Стахей Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1911
Дочь: Наталия Стахеевна
Отец ребёнка: Стахей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стахей Иванович
Смерть
Неизвестно