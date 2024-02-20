Супенко Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупенко Петр Константинович

Супенко Петр Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Супенко Константин Петрович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1872

Сын: Супенко Павел Петрович

Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1887

Сын: Супенко Андроник Петрович

Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Балабан Анна Петровна

Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close