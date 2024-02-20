Супенко Петр Константинович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Супенко Константин Петрович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1887
Сын: Супенко Андроник Петрович
Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Балабан Анна Петровна
Мать ребёнка: Супенко Аграфена Антоновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Большая Янисоль
Смерть
Неизвестно