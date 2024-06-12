Стацкий Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стацкий Сергей (Серожа, а по документам - Борис)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стацкая Тамара Александровна
Мать ребёнка: Ворба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стацкий Илья Александрович
Мать ребёнка: Ворба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ворба
Смерть
Неизвестно