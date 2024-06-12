Стацкий Александр Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стацкий Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стацкий Сергей (Серожа, а по документам - Борис)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стацкая Тамара Александровна

Мать ребёнка: Ворба

Шарапова-Охота, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стацкий Илья Александрович

Мать ребёнка: Ворба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворба

Смерть
Неизвестно
Шарапова-Охота, Серпуховский муниципальный район, Московская область

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