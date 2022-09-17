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Айрапетян Анатолий Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1956

Дата смерти

17.09.2022

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1956

Отец: Айрапетян Лено Багдасарович

Мать: (Эпоева) Ашхен Арзумбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.2022

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