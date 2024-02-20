Крестовоздвиженская (Верховская Verkhovskaya) Кира Петровна
Место рожденияSaint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рождения08.02.1900
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1900
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Крещение
20.02.1900
Воскресенская Мало-Коломенская церковь в Петербурге
Место жительства
1926
Saint-Lambert, 15e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France
Работа или профессия
Неизвестно
Dressmaker
Место жительства
Неизвестно
Montevideo, Uruguay
Смерть
Около 1967
Montevideo, Uruguay