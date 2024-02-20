Крестовоздвиженская (Верховская Verkhovskaya) Кира Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестовоздвиженская (Верховская Verkhovskaya) Кира Петровна

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Место рождения

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

08.02.1900

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1900

Отец: Верховской Пётр Владимирович

Мать: Верховская Александра Матвеевна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Крещение
20.02.1900
Воскресенская Мало-Коломенская церковь в Петербурге
Место жительства
1926
Saint-Lambert, 15e Arrondissement, Paris, Île-de-France, France
Работа или профессия
Неизвестно
Dressmaker
Место жительства
Неизвестно
Montevideo, Uruguay
Смерть
Около 1967
Montevideo, Uruguay
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