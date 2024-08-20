Смирнов Вячеслав Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1876
Дата смертиОколо 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1876
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
02.06.1900
Рождение ребёнка
16.04.1901
Дочь: (Смирнова) Тамара Вячеславовна
Мать ребёнка: Смирнова (Аигина) Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.1903
Сын: Смирнов Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Смирнова (Аигина) Татьяна Сергеевна
Развод
25.07.1915
Смерть
Около 1927