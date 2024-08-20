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Смирнов Вячеслав Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1876

Дата смерти

Около 1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1876

Отец: Смирнов Георгий (Егор) Статский Советник Алексеевич

Мать: Смирнова (Тихомирова) Александра Федоровна

Образование
Неизвестно
Бракосочетание
02.06.1900

Жена: Смирнова (Аигина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
16.04.1901

Дочь: (Смирнова) Тамара Вячеславовна

Мать ребёнка: Смирнова (Аигина) Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
25.01.1903

Сын: Смирнов Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Смирнова (Аигина) Татьяна Сергеевна

Развод
25.07.1915

Жена: Смирнова (Аигина) Татьяна Сергеевна

Смерть
Около 1927

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