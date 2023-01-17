Дешко Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДешко Анастасия Павловна

Дешко Анастасия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1825

Сын: Дешко Федор Фомич

Отец ребёнка: Дешко Фома Михайлович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дешко Нестор Фомич

Отец ребёнка: Дешко Фома Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close