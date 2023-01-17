Дешко Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1825
Сын: Дешко Федор Фомич
Отец ребёнка: Дешко Фома Михайлович
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дешко Нестор Фомич
Отец ребёнка: Дешко Фома Михайлович
Смерть
Неизвестно