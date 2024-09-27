Богатырев Родион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Родион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Тимофей Родионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Митрошка Родионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Кузьма Родионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1639

Сын: Богатырев Иван Родионович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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