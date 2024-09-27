Богатырев Родион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Тимофей Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Митрошка Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Кузьма Родионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1639
Сын: Богатырев Иван Родионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно