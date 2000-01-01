Косырева Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1917
Сын: Косырев Василий
Отец ребёнка: Косырев Алексей
Рождение ребёнка
22.10.1918
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Косырев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косырев Алексей
Смерть
Неизвестно