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(Черкас) Анастасия Власовна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

23.12.1882

Дата смерти

15.03.1884

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882

Отец: Черкас Власий Яковлевич

Мать: Черкас Екатерина Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1882г.,лист-71,зап.-36
Смерть
15.03.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1884г.,лист-164,зап.-6
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