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(Пругло) Татьяна Зиновьевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

09.01.1886

Дата смерти

03.09.1886

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886

Отец: Пругло Зиновий Прохорович

Мать: Пругло Агафия Трофимовна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Смерть
03.09.1886
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
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