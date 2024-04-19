Казунина Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казунина Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 или 1894 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Апполон Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Казунин Андрей Апполонович

Отец ребёнка: Казунин Апполон Михайлович

Рождение ребёнка
12.03.1947

Сын: Казунин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Казунин Апполон Михайлович

Смерть
Неизвестно

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