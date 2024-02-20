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Чубарь Апостол Федорович

Место рождения

Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь

Дата рождения

1815

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чубарь Федор Саввич

Мать: Чубарь Кириакия

Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-206, ревиз.сказка 1835г.,зап-158
Смерть
1845
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-56
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