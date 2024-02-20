Чубарь Апостол Федорович
Место рожденияРоссия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
Дата рождения1815
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Чубарь Федор Саввич
Мать: Чубарь Кириакия
Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-206, ревиз.сказка 1835г.,зап-158
Смерть
1845
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-56