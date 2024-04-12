Ефимова (Аврамова) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Бракосочетание
06.01.1856 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1857 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иоанн (Иван) Макарович
Рождение ребёнка
11.02.1859 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иоанн (Иван) Макарович
Смерть
Неизвестно