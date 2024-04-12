Ефимова (Аврамова) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Аврамова) Евдокия Стефановна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.01.1856 ст.

Муж: Ефимов Иоанн (Иван) Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1857 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иоанн (Иван) Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1859 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иоанн (Иван) Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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