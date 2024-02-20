(Узбек) Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Узбек) Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Узбек Дмитрий Васильевич

Мать: Узбек Ефимия

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-66
Смерть
Неизвестно
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