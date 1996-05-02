Кособокова Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кособокова Клавдия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1926

Дата смерти

02.05.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кособоков Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич

Смерть
02.05.1996

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