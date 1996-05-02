Кособокова Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1926
Дата смерти02.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кособоков Виктор Сергеевич
Смерть
02.05.1996