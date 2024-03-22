Фомин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

30.05.1955

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955

Отец: Фомин Алексей Васильевич

Мать: Фомина Мария Архиповна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
21.03.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.12.1982

Сын: Фомин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
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