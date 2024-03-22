Фомин Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1955
Отец: Фомин Алексей Васильевич
Мать: Фомина Мария Архиповна
Бракосочетание
21.03.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.1982
Сын: Фомин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности