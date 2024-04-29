Мерзликина (Ретюнская) Прасковья Андреевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликина (Ретюнская) Прасковья Андреевна

Место рождения

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мерзликина Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мерзликин Лука Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзликин Сергей Илларионович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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