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Фуното/Фонотов/Баркэт Иван Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

10.01.1912

Дата смерти

27.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1912

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Лазаревич

Мать: Фунотова/фонотова/ Баркэт Анастасия Агафоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
27.11.1912
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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