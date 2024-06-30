Шуганов Семен Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шуганов Осип Радионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шуганов Лаврентий Семенович
Мать ребёнка: Шуганова Онисья Павловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шуганов Кондратий Семенович
Мать ребёнка: Шуганова Онисья Павловна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шуганова жена Семена Осиповича
Смерть
Неизвестно