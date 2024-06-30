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Шуганов Семен Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шуганов Осип Радионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуганова жена Семена Осиповича

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шуганов Лаврентий Семенович

Мать ребёнка: Шуганова Онисья Павловна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шуганов Кондратий Семенович

Мать ребёнка: Шуганова Онисья Павловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шуганов Нил Семенович

Мать ребёнка: Шуганова жена Семена Осиповича

Смерть
Неизвестно

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